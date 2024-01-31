رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024.. التسجيل متاح حتى 15 فبراير

كشفت مصادر في جهاز التنظيم والإدارة أن رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 سيعمل حتى 15 فبراير المقبل، وذلك بعد مد الموعد والذي كان من المقرر أن ينتهي اليوم.

رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

ويمكن للمواطنين الدخول عبر رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 المتاح عبر بوابة الوظائف الحكومية للإطلاع عليها، ومن ثم التقديم.

المستندات المطلوبة لوظيفة الـ30 ألف معلم

- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

- إيصال الإيداع البنكي.

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

اشتراطات التقدم لوظيفة المعلم لوزارة التربية والتعليم

- لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

- اجتياز الكشف الطبي.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- الحد الأدنى لتقدير المٌتقدم مقبول.

- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.