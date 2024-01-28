مفاجأة سارة.. مد فترة التقديم للوظائف الحكومية حتى هذا الموعد | عاجل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مد فترة التقديم في 4 مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حتى 15 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجاري، على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

ويأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم في المسابقات التي ينظمها الجهاز.

الجهاز لن يألوا جهدا في تأمين فرصة متكافئة للجميع

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز لن يألوا جهدا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الالكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني.

كما أهاب الجهاز بالراغبين في التقديم بعدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الإلكتروني نيابة عنهم أو التأثير في مجريات المسابقة.