رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«البيئة» تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية في معرض الكتاب

كتب:

بسمة عبدالستار
01:50 م | الأربعاء 31 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تواصل وزارة البيئة تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب في الدورة الـ55، لتوعية المترددين على جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة على الساحة العالمية والمحلية.

وتضمنت الأنشطة التوعوية طرح مجموعة من الأسئلة البيئية على الأطفال المترددين على قاعة الأطفال، وتوزيع مجموعة من الجوائز العينية، بهدف غرس أهمية البيئة والحفاظ عليها لدى الأطفال، وجرى مشاركة النشاط بعرض شخصية بذرة المحببة لدى الكبار والصغار، ما أثار إعجاب المترددين على القاعة المخصصة للأطفال.

ونفذ فريق التوعية مجموعة المسابقات البيئية، تناولت بعض المعلومات البيئية المختلفة بصورة مبسطة للأطفال، وجرى توزيع بعض الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة للأطفال المترددين على الجناح.

 

اقرأ المزيد:

«شئون البيئة»: نستهدف إنشاء مجمع لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان

«البيئة»: تنفيذ مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بتكلفة 13.3 مليون دولار

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع إدارة تلوث الهواء

«شئون البيئة»: نسعى لإنتاج أنواع جديدة من البلاستيك
بقلم بسمة عبدالستار