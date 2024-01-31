«البيئة» تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية في معرض الكتاب

تواصل وزارة البيئة تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب في الدورة الـ55، لتوعية المترددين على جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة على الساحة العالمية والمحلية.

وتضمنت الأنشطة التوعوية طرح مجموعة من الأسئلة البيئية على الأطفال المترددين على قاعة الأطفال، وتوزيع مجموعة من الجوائز العينية، بهدف غرس أهمية البيئة والحفاظ عليها لدى الأطفال، وجرى مشاركة النشاط بعرض شخصية بذرة المحببة لدى الكبار والصغار، ما أثار إعجاب المترددين على القاعة المخصصة للأطفال.

ونفذ فريق التوعية مجموعة المسابقات البيئية، تناولت بعض المعلومات البيئية المختلفة بصورة مبسطة للأطفال، وجرى توزيع بعض الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة للأطفال المترددين على الجناح.