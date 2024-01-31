«شئون البيئة»: نستهدف إنشاء مجمع لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان

كشف الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة عن مشروع مصري ضخم لإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، والذي يعد أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال أبو سنة إن المشروع يستهدف تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها خلال الـ50 سنة المقبلة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي.

وأوضح أن المشروع يتضمن 6 مكونات، أبرزها تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الادارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بمساحة 1228 فدان، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في اعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مخلفات الرعاية الصحية والاستجابة الجائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أنَّ المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ويسير وفق الجدول الزمني المخطط له، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2025.