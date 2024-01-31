«العمل» تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة ممثلي 55 شركة

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 200 من ممثلي 55 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المديرية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

جاء الملتقى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بهدف رفع وعي العاملين بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ودورها الفعال في العملية الإنتاجية.

وتضمن الملتقى عددًا من الندوات والمحاضرات المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، تناولت أهم المخاطر التي تواجه العاملين في بيئة العمل، وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى دور السلامة والصحة المهنية في زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.

في ختام الملتقى، تم تقديم عدد من التوصيات بخصوص تطبيق ما تم طرحه خلال الملتقى على أرض الواقع، لتحقيق الهدف المنشود من الملتقى وهو حماية العاملين وزيادة الإنتاجية.