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عقوبات استغلال الأطفال في العمل أو التجارة.. غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

كتب:

محمد أيمن سالم
11:56 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
عمالة الأطفال - أرشيفية

عمالة الأطفال - أرشيفية

لم يغفل القانون المصري عن تطبيق عقوبة استغلال الأطفال وحرمانهم من حق التعليم وممارسة حياتهم الطبيعية وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وفقا لقانون العقوبات، إذ أوضح المحامي أحمد رضوان أنَّ المادة 291 من قانون العقوبات حظرت المساس بحق الطفل وكفلت له الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ليكون للطفل الحق في مجابهة هذه المخاطر.

نص قانون عقوبة استغلال الأطفال

وأضاف «رضوان» في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص على أن القانون يعاقب كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة سابقا، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

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