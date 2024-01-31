شريف حلمي يكشف عن العمل الذي يتمنى تقديمه بعد خروجه من الأزمة الصحية

كشف الفنان شريف حلمي خلال ندوة تكريمه بموقع «الوطن» عن العمل الذي يتمنى تقديمه خلال الفترة المقبلة، ليكون أول عمل له بعد خروجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

شريف حلمي يكشف عن العمل الذي يتمنى تقديمه

وقال الفنان شريف حلمي: «فيه مسلسل بكتبه نفسي أكمله كتابته لأني حاسس أنه موضوع مهم جدا خاص بالمرأة، وهو ست بتدخل السجن ظلم بسبب حاجة ومعاها طفل حسب قانون الطفل كان عنده ست شهور، قعد معاها في السجن لغاية ماكمل سنتين وبعدين بياخدوه وتبدأ تشوفه كل 15 يوم نص ساعة».

وتابع شريف حلمي قائلا: «موضوع قاسي جدا وفعلا قابلت ست كدا وشوفت تجربتها مع ابنها اللي اتاخد منها وأد ايه لما طلعت بقي فيه معاناة انها تظبطه نفسيا، الولد مبقاش يحب الأنوار ويحب الأماكن المغلقة، ومرتبطش بأمه لأن كان بيشوفها قليل أوي، موضوع قاسي جدا».