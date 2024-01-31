المستوطنون الإسرائيليون يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد، وفتشت عددا من المنازل الفلسطينية، وعاثت خرابا وفسادا في هذه المنازل، وكانت هناك اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية خلال رسالة على الهواء، أنهم جرفوا البنية التحتية للمخيمين، كما كان هناك اقتحام كبير بمدينة قلقيلية حتى صباح اليوم، ثم انسحبت القوات الإسرائيلية بعد فشلها في اعتقال عدد من المطاردين من الأمن الإسرائيلي.

وتابعت: «كما كان هناك اقتحام لعدد من أحياء رام الله وكذلك مخيم قلنديا واقتحمت قوات الاحتلال بقوة راجلة كبيرة، ولم يكن هناك أي حالة من الاعتقالات، كما حرق المستوطنون بعض مركبات الفلسطينيين في إحدى القرى وتم الاعتداء على مواطن وأضرموا النار في بيوت فلسطينيين».