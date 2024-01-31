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محافظ المنيا: إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

كتب:

اسلام فهمي
02:52 م | الأربعاء 31 يناير 2024
إزالة تعديات ضمن الموجة 22

إزالة تعديات ضمن الموجة 22

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

استمرار المرحلة الأولي من الموجة 22

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 34 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع 13 حالة مباني بمراكز العدوة وسمالوط والمنيا، و21 حالة زراعة بمركز العدوة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

و من جانبه تم إزالة 55 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي 10 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز سمالوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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