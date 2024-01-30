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حملات رقابية مفاجئة لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسواق المنيا

كتب:

اسلام فهمي
10:46 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق بالمنيا

حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق بالمنيا

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، يرافقه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بحملة تفقدية مفاجئة لمتابعة الأسواق التجارية بمدينة المنيا للتأكد من الالتزام بالأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية لجمهور المواطنين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

حملات رقابية على الأسواق

جاءت الحملة عقب توجيهات المحافظ أمس الاثنين خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي أكد خلاله استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وزيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجاري.

متابعة جودة وصلاحية المنتجات

وأكد أن المخزون السلعي آمن ومتوفر، وعلى التجار وأصحاب المحال التجارية الالتزام بأسعار السلع وجودتها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددا على مواصلة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.

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