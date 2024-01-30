محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توجيهاته لمسؤولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة أن البلاد تشهد تقلبات في الطقس، يصاحبها انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.

رفع درجة الاستعداد لسواء الأحوال الجوية

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها للتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.

متابعة تطهير مخرات السيول

كما وجه المحافظ بمتابعة تطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يصاحبها من نشاط للرياح، مع ضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.