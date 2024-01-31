«إسعاف الشرقية» ينقذ مسنا بعد توقف عضلة القلب خلال نقله إلى المستشفى 

أنقذ مسعفو الشرقية مسنا من توقف عضلة القلب أثناء نقله للمستشفى، إذ تلقى استغاثة من أهل مريض يعاني من صعوبة بالتنفس وألم بالصدر.

البداية كانت بتلقي غرفة التحكم والقيادة بإسعاف الشرقية استغاثة عبر الخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية 123 عن مسن يعاني من ألم شديد بالصدر وصعوبة بالتنفس، بمدينة العاشر من رمضان.

وانطلقت سيارة إسعاف وعلى متنها كلاً من المسعف حسين مصطفي والسائق سامح رضا تهامي إلى موقع البلاغ، ووصلت خلال 4 دقائق.

وتفاجأ المسعف بتدهور حالة المريض بشكل كبير، إذ توقفت عضلة القلب عن العمل، ولا يمكن تحسس النبض والتنفس، وتحرك المسعف بسرعة فائقة لنقل المريضة إلى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله، وبشكل فوري، قام باستخدام تقنية إنعاش القلب والرئتين (CPR)،وتم الدفع بالمسعف أحمد حافظ للمشاركة في عملية الإنقاذ، ولمحاولة عودة الحياة لتلك الروح المهددة، حيث اتحدت الكفاءة والخبرة لمعالجة هذا التحدي بكل احترافية وتفانٍ

وأسعف الفريق المريض بضغطات الصدر التي كانت مستمرة وثابتة، طيلة الطريق إلى المستشفى، إذ كانت أيديهم تضغط بقوة على صدر المريض، في محاولة لإعادة نبضات الحياة إلى قلبه.

وتم توصيل المريض بجهاز AED مزيل الرجفان الآلي لإعطاء صدمات كهربائية، وعاد قلب المريض يخفق من جديد، فاستطاع الفريق الإسعافي إخراج المريض من حالة التوقف القلبي، وإعادة توازن عضلة قلبه من جديد.

وفي تعقيبه على تلك الواقعة، أوضح الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية أن النجاح في إنقاذ حياة المريض يؤكد أهمية التدريب المستمر لأطقمنا الإسعافية، إذ تعتبر تلك المهارات حاسمة في إنقاذ حياة الأشخاص في حالات الطوارئ، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر للفرق الإسعافية لسرعة استجابتهم وخبراتهم التي ساهمت في إنقاذ حياة المريض.