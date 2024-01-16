الاتفاق على إنشاء صيدلية «إسعاف 24» في محافظة بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المدير التنفيذي للشركة المصرية للاستثمارات الطبية الدكتور عطية زيدان، للاتفاق على الخطوات التنفيذية بشأن توجيهات الحكومة بإجراء التسهيلات اللازمة لإنشاء صيدلية إسعاف 24 على مستوى المحافظات، ضمن الجهود المنفذة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية من خلال العديد من الإجراءات النوعية في هذا الشأن .

تسهم في توفير الدواء للمواطنين

وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة، التي تم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، خاصة أن تلك الصيدليات تسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين على مستوى كافة المحافظات.

تحديد المواقع المناسبة

وأشار المحافظ إلى تكليفه للتنفيذيين المعنيين، بسرعة تحديد المواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات إسعاف 24، مع تذليل كافة المعوقات للتوسع في هذا النموذج الطبي المتميز.

البدء في تنفيذ المشروع

استعرض الحضور تقديرات العمل في المشروع على مستوى المحافظات وطرح متطلبات تنفيذ المشروع بالمحافظة من خلال البداية بإنشاء صيدلية ليتم التوسع تباعاً ، مؤكدين أن محافظة بني سويف لها أولوية في هذا المشروع نظراً لحرص قيادتها الحالية على دعم القطاع الطبي في كل مكوناته.