مديرية العمل بأسوان تطلق برنامج التدريب المهني في مجال الطاقة الشمسية

أعلنت مديرية العمل بأسوان انطلاق برامج التدريب المهني المجانية التي يتم تنفيذها في مركز التدريب المهني بالمحافظة في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأكد فوزي صابر، مدير مديرية العمل في أسوان، في تقريره للوزارة، أن هذه التدريبات تأتي استجابة لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين.

دعم الشباب لتعزيز الكوادر المهنية

وتهدف هذه البرامج إلى تخريج كوادر مهنية متميزة قادرة على دخول سوق العمل والتنافس فيه، من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم في المهن التي يتم تدريبهم عليها في مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة.

وأضاف مدير المديرية أن البرامج التدريبية تشمل أيضًا تدريبات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات. وعند انتهاء البرنامج، تقوم المديرية بتنظيم زيارات لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المهارات التي تعلمها المتدربون في الحياة العملية في تلك المحطات.

استثمار العنصر البشري

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة المصرية على استثمار العنصر البشري، وخاصة الشباب، بهدف تمكينهم من تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل، من خلال زيادة معارفهم وتطوير مهاراتهم وتحديث أنفسهم لمواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك علوم الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية النظيفة.

وتتضمن هذه الجهود تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج، بهدف تدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.