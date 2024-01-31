إيقاف حركة القطارات بين محطتي «أبوقير المنتزه» لتنفيذ مشروعات التطوير

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه وفقا للجداول المعلنة سابقا، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير) اعتباراً من صباح الخميس الموافق 1/2/2024 للانتهاء من الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع، على أن يتم تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدي جابر / المنتزه، وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023.

ويذكر أنه سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى في إطار استكمال تنفيذ مشروع تحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية من المشروع.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي نسقت مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطاري 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة.