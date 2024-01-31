جامعة الإسكندرية تتسلم هدية الغرفة التجارية: أجهزة طاقة شمسية بـ8.5 مليون جنيه

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على قبول الإهداءات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية لكلية الهندسة عبارة عن مجموعة أجهزة خاصة بمحطة طاقة شمسية بقيمة 8.5 مليون جنيه.

ووافق المجلس، في بيانه اليوم على عدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية «كلية السياحة والفنادق» وشركة ACT للحاسبات.

تجديد مذكرات التفاهم مع جامعات دولية

كما جرى الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية الصيدلة» وجامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية الهندسة» والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا «كلية عمان البحرية الدولية»، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية الطب» وجامعة الخليج الطبية.

موافقات مجلس جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية الطبية العسكرية في مجالات البحوث والتعليم والتدريب وخدمة المجتمع في نطاق الرعاية الصحية، وتجديد اتفاقية التعاون العلمي في مجال الدراسات العليا والبحوث بين جامعة الإسكندرية «معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب» وكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبروتوكول التعاون المشترك والمزمع إبرامه بين جامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة وروتاري مصر منطقة 2451، واتفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية «مركز تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية» لبرنامج CIs Spark والمجلس الأمريكي للتعليم الدولي ACTR/ACCELS .