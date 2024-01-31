عطل فني في ماسنجر «فيسبوك» يحذف أصدقاء ورسائل.. ماذا يحدث؟

شهد تطبيق فيسبوك عطلا فنيا في ماسنجر، منذ قليل، أدى إلى حذف الرسائل الجديدة واستعادة القديمة، على بعض الأجهزة وخاصة الكمبيوتر.

واشتكى المستخدمون من العطل الفني الذي ضرب «ماسنجر»، وشعر بعضهم بالعطل فيما لم يشعر مستخدموا التليفونات بالعطل الفني، إذ توقف التطبيق عن إرسال أي رسالة لأي شخص، وتلاحق الرسائل السابقة على ماسنجر دون القدرة على السيطرة عليها.

المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أكد لـ«الوطن»، أن موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد أعطال الفنية لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المعروفة، قال إن هناك خلل في ماسنجر، وجرى استعادة الرسائل القديمة: «حصل زي السنة اللي فاتت والحسابات فقدت المتابعين وأخرى جرى إضافة حسابات دون إضافة الأصدقاء، فكان عطل فني، فشركة ميتا هتستعيد الوضع».

احتمالية استعادة الرسائل المحذوفة، وفق «الحارثي»، خلال العطل الفني الذي لم تعلن عنه شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى الآن: «في احتمال الرسايل القديمة والمحذوفة تستعيد نفسها مرة أخرى، ويمكن يضيفوا أصدقاء مش عندك في الأساس».

نصائح لإعادة تشغيل ماسنجر على الكمبيوتر

ووجهت بوابة التقنية العربية، عدة نصائح لاستعادة تشغيل ماسنجر مرة أخرى منها:

- قم في البداية بفتح الصفحة وأعد فتحها.

- قم بمسح التخزين المؤقت عن طريق الانتقال إلى إعدادات المتصفح.

- قم مرة أخرى باستخدام متصفح مختلف في هاتفك.