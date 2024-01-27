5 تغييرات مفاجئة يجريها فيسبوك على تطبيق ماسنجر.. لا للاختراق مجددًا

يرغب مستخدمو تطبيقات السوشيال ميديا، مزيدًا من الخصوصية والأمان، عند تجربتهم لإرسال الوسائط والمستندات، الأمر الذي دفع شركة ميتا، إلى إجراء عدد من التغيرات التي من شأنها الحفاظ على مزيد الأمان، ليعلن موقع فيسبوك عن وصول عدد من التغييرات على تطبيق ماسنجر وفقًا للتقرير الذي نشره موقع «the sun» ويمكن معرفتها في التقرير التالي..

فيسبوك يجري عددا من التغييرات على تطبيق ماسنجر

العديد من الميزات التي بات يترقبها مستخدمو ماسنجر، بعد الإعلان الأخير عن عدد من التغيرات على التطبيق، ليشير تقرير موقع «the sun» إلى استقبال البريطانيين هذا الأسبوع، تنبيهًا على التطبيق يفيد بحصول messenge على ترقية، وذكر عدد من الميزات التي يمكن يمكن معرفتها فيما يلي:

- يحصل برنامج Messenger على ترقية، قد تتضمَّن أكثر الميزات طلبًا والتي تتمثل في إمكانية تعديل الرسائل حتى إخفائها بعد 24 ساعة.

- يمكن لمستخدمي تطبيق ماسنجر خاصة غير المهتمين بمعرفة إذ كان الطرف الآخر استقبل رسائله أم لا، وذلك عبر إيقاف تشغيل علامات إيصال القراءة، الأمر الذي يساعدك كثيرًا في عدم الشعور بالضغط والتوتر للرد على جميع الرسائل فورًا.

- كما صممت ميزة الأمان، الأمر الذي يعطي مزيدًا من الحماية حتى لا يتمكن أي شخص من اعتراض رسائلك أو اختراقها.

وعلقت «ميتا» على ذلك قائلة: «إن الطبقة الإضافية من الأمان، التي تعمل على توفيرها ميزة التشفير الشامل، تشير إلى أن مضمون رسائلك ومكالماتك، في حماية تامة، فلا يمكن لأحد الاطلاع على ما قمت بإرساله حتى ميتا، إلا إذ عمل المستخدم على اختيار إبلاغهم بالرسالة».

- كما وفرت ميتا للمستخدمين ميزة تعيين رمز PIN، التي لا يتمكن لأي شخص من التطفل على الرسائل.

- أدخلت ميتا عددًا من التحسينات على الوسائط الموجودة داخل ماسنجر.