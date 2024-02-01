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«التعليم» تحدد مواعيد المقابلات للمُرشحين المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات

كتب:

أميرة فكري
07:18 ص | الخميس 01 فبراير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن عقد لجان المقابلة للمرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء مراقبين أوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2024، للعام الدراسي الحالي. 

مقابلات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وقالت «التعليم»، إنه من المقرر عقد هذه اللجنة تحت إشراف مدير عام التعليم الفني، بجانب أعضاء اللجنة المُرشحين من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية والإدارات المعاونة، ويكون بالمكان الذي تم تحديده من قبل وخلال الأيام التالية:

- بالنسبة للتعليم الصناعي الاثنين 5 فبراير 2024. 

- بالنسبة للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي: الثلاثاء 6 فبراير 2024. 

امتحانات الدبلومات الفنية

وطالبت «التعليم»، المديريات التعليمية، بالتنبيه على المُرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لوظيفتي رئيس - مراقب أول المرفق حضور هذه المقابلة، وبحوزتهم نموذج رقم 5 مُعتمد من جهة عملهم الأصلية والإدارة التعليمية، أو المديرية لمن لم يُرسلها من قبل.

ودعت «التعليم»، المرشحين في امتحانات الدبلومات الفنية، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة أثناء عقد المقابلة الخاصة. 

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بقلم أميرة فكري