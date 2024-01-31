آخر أخبار التعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 متاحة بالمجان

تستعرض «الوطن» في التقرير الحالي آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من المحافظين في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية، وإعلان النتيجة علي الموقع الرسمي للمديريات.

آخر أخبار .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 ، ويمكن للطلاب الحصول علي الدرجات بالاسم ورقم الجلوس من خلال الدخول علي موقع المديرية بوابة الخدمات التعليمية وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، ومن خلال التليفون الأرضي 09000100، والتليفون المحمول 5757، وعن طريق المحادثة الآلية من خلال موقع الخدمات التعليمية، وذلك بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اليوم بنسبة نجاح 78.4%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول للعام الدراسي الحالي، أو من خلال أي محمول على 5960، أو من أي خط أرضي 09000160، والحصول على جميع درجات المواد التي حصل عليها بالمجان دون دفع أي مبالغ مالية.

واعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، والقسم المهني 96.85%، ومدارس الصم وضعاف السمع 100%، و92.59 % للمكفوفين.

وقررت المديريات التعليمية، فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأحد بالإدارات التعليمية، بعد سداد الرسوم المقررة 35 جنيها.