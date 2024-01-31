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معرض القاهرة الدولي للكتاب

لتنمية الطلاب الضعاف.. «التعليم» تشدد على تنفيذ خطة البرنامج العلاجي في المدارس

كتب:

أميرة فكري
03:31 م | الأربعاء 31 يناير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ خطة البرنامج العلاجي لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة، واستكمالا لخطة الإدارة العامة للتعليم الابتدائي نحو الارتقاء بالمستويات المعرفية وتنمية المهارات اللغوية للطلاب، وفقا لاستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة

وشددت الوزارة على تنفيذ خطة البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة حتى 8 فبراير للطلاب الضعاف، وفقا للإحصاءات والبيانات الواردة من التعليم الابتدائي بالمديريات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية اعتماد خطة التنفيذ بالإدارات والمدارس التابعة. 

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 

وينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم 10 فبراير، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المٌعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، وتكون عدد أسابيع الدراسة في الترم الثاني 18 أسبوعا. 

 

 

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