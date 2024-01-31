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إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 في أسوان

كتب:

أحمد الأمير
04:26 م | الأربعاء 31 يناير 2024
حملات إزالة

حملات إزالة

تواصل الأجهزة المعنية في مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها للتصدي للتعديات ضمن الموجة الـ22، حيث أزالت 37 حالة من التعديات وسط تعاون وتنسيق مستمر بين المسؤولين والأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، عملية إزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية تبلغ 6160 مترا مربعا في حي شرق المدينة. 

10 قرارات إزالة فورية 

وشملت العملية 10 حالات وإصدار قرارات إزالة إدارية بحقها، و11 حالة تمت الإزالة الفورية بينما شاركت الأجهزة المحلية ونواب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بالحي في تنفيذ العملية، مدعومين بالمعدات الثقيلة.

وبالمثل، قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى عملية إزالة فورية لحالتي تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1050 مترا مربعا في منطقة العبابدة بالصدقية، التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية.

وأكدت محافظة أسوان، في بيان اليوم، أن هناك تشديدا كبيرا على التعديلات، ويتم استعادة الأرض الزراعية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين.

محافظ أسوان يوجه بالتنسيق مع الجهات المعنية 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة في هذه المرحلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين والمخالفين.

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