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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«شكري» يطالب أمريكا بالعدول عن قرار تعليق تمويل «الأونروا» بسبب تأثيره على غزة

كتب:

يارا أشرف
04:56 م | الأربعاء 31 يناير 2024
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، الولايات المتحدة، والدول المانحة، التي علقت مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بالعدول عن القرار؛ لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وطالب «شكري» الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، في تسهيل ومراقبة وتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكّد وزير الخارجية المصري، ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة، التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري.

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بقلم يارا أشرف