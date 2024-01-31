سقطوا بمليون دولار.. ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، جرى ضبطهما وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكي – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترليني - 7,751,000 جنيه مصري) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما وجرى ضبطه وبحوزته (4,230,750 جنيه مصري).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع في السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.