جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 جنود وضباط في معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 ضباط وجنود في المعارك المستمرة بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

بحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية العدوان على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 2807.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ارتفاع عدد القتلى خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة إلى 560 جنديًا، وقتل خلال مواجهات أمس، 3 جنود.

يذكر أنه أصيب 2797 جنديا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 1647 إصابة عادية، و726 إصابة متوسطة و424 إصابة خطيرة.

انسحاب لواء الاحتياط الخامس من قطاع غزة

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن انسحاب لواء الاحتياط الخامس من قطاع غزة، بعد انتهاء مهمته القتالية ضمن الفرقة 162، بحسب ما كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر تقليص عدد الجنود المتمركزين في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية وتقليص عدد قوات الجيش هناك.