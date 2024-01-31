الطقس البارد في قطاع غزة يزيد معاناة النازحين: ماذا يحدث الأيام المقبلة؟

في الوقت الذي يعيش عدد من الدول حالة من الطقس السيئ والبرودة القارسة وسط محاولات للتكيف مع الأمر، يعاني الكثير من سكان قطاع غزة في التعامل مع طبيعة الجو وسط وجود أكثر من مليون ونصف نازح بالمخيمات دون غطاء أو أساليب للتدفئة، حتى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خرج محذراً من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل الحياة هناك غير ممكنة على الإطلاق.

الطقس في قطاع غزة

وحول طبيعة الطقس في قطاع غزة، قد خرجت تحذيرات من جانب الأرصاد الجوية الفلسطينية في بيان لها، والتي من شأنها كشفت تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، بجانب حدوث شدة سرعة الرياح ووجود خطر التزحلق على الطرقات، مع تدني مدى الرؤيا الأفقية، فيما هناك احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة خلال الأيام الحالية.

وفيما يتعلق بطبيعة الطقس خلال الأسبوع الحالي، كشفت هيئة الأرصاد الفلسطينية عن استمرار تأثير المنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً وشديد البرودة، مع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو شديد البرودة مع احتمالية الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار بالأخص على المناطق الشمالية ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات قوية أحيانا.

مخاوف بشأن الطقس البارد

ومنذ أيام، خرج أغيث سونجاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، يقول إنهم قلقون إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة، مضيفا: «إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، الوضع غير الصحي غير صالح لحياة الناس على الإطلاق ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية».