«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات حكومية.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات إدارية، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيلها تباعًا خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

وظائف حكومية شاغرة في 7 جهات إدارية

ويمكن للراغبين في التقديم، متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه، بجانب الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.

وتشمل المسابقات، مسابقة لشغل 24 وظيفة باحث بيئي بوزارة البيئة، ومسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب، و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

فرص عمل جديدة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كما تضم المسابقات أيضا، مسابقة لشغل 250 وظيفة باحث قانوني، و50 وظيفة مهندس، بمختلف التخصصات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومسابقة لشغل 100 وظيفة سائق، و70 وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب مسابقة لشغل 24 وظيفة مهندس بناء سفن، و4 وظائف أخصائي حاسبات آلية بالهيئة العامة للنقل النهري، التابعة لوزارة النقل، ومسابقة أخرى لشغل 18886 وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيعلن الجهاز عن تفاصيل مسابقة لشغل 120 وظيفة أخصائي زراعي بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسابقة لشغل 238 وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية.