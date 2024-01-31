«التنظيم والإدارة»: مسابقة لـ300 وظيفة حكومية جديدة في الشهر العقاري

كشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الجهاز سيعلن مساء اليوم، عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل.

وظائف جديدة في مصلحة الشهر العقاري

وقال مصدر في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ«الوطن»، إن المسابقة ستجرى لشغل 250 وظيفة باحث قانوني، و50 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات، ومن المقرر أن يعلن الجهاز تفاصيل الإعلان من حيث شروط التقديم والمواعيد المخصصة لذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر فتح باب التقديم هذه الوظائف على رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024، والصفحة الرسمية للجهاز على «فيسبوك».