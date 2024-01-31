مبعوث حقوقي بالأمم المتحدة: قرارات محكمة العدل أحدثت قلقا للاحتلال الإسرائيلي

قال هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن القرارات الأولّية لمحكمة العدل الدولية أحدثت قلقاً لدى الاحتلال الإسرائيلي، وخير دليل على ذلك، البيانات النارية التي صدرت عن حكومة الاحتلال وطالت الهيئة القضائية للمحكمة الدولية، بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأيضاً عدم الالتزام والتعنت في تنفيذ القرارات، مشيراً إلى أن هذا الصدى يجب الاستفادة منه للضغط على الدول التي ما زالت تقف وتساند العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

مجلس الأمن يناقش قرارات محكمة العدل الدولية

وأضاف «أبوسعيد»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن، بناءً على طلب من دولة الجزائر، بشأن بحث تطبيق مقررات محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن هذا الأمر اليوم منوط بدول محدودة في مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة، ومن ورائها بريطانيا، التي اصطفت في الآونة الاخيرة في الوسط المحايد، لأنها تدرك مخاطر استعمال الفيتو في هذه القضايا الحساسة.

ترقب فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن

وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وما يستتبعها من قرارات لمجلس الأمن، ستنعكس سلبًا على أداء الحكومات في داخل الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، فيما لو مضت في دعمها المطلق للعدوان، مضيفًا أن الولايات المتحدة لابد أن تعيد حساباتها، بسبب فترة الانتخابات الأمريكية، وأضاف: «سنترقب إن كان هناك استعمال آخر للفيتو الأمريكي».

وأكمل أن الأمم المتحدة لديها تقارير يومية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، لمؤازرة القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية، وفي الأسبوع المقبل، ستكون هناك لقاءات مع الهيئات المعنية في هذا الشأن، من أجل حل هذا الأمر.