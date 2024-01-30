خبير سياسي: محكمة العدل الدولية تنفذ تدابير وإجراءات تجاه غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن محكمة العدل الدولية لم توجه قرارات فقط، بل نفذت تدابير وإجراءات مباشرة في إطار قضية غزة، موضحًا أن أنطونيوغويتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد وجه بتنفيذ هذه الإجراءات أو أن تبادر إحدى دول مجلس الأمن بالقيام بها.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الجزائر كدولة عربية عضو بمجلس الأمن طالبت بجلسة خاصة لمناقشة الأوضاع، وبالتالي سيكون بها نوع من التدابير المباشرة في السياق، مشيرًا إلى أن محاولة وقف الانتهاكات بغزة مهم للغاية، وينقسم إلى جزءين: المسار القانوني الخاص بمحكمة العدل الدولية، والجزء الآخر يخص المسار السياسي.

واستكمل: «المسار القانوني طويل وممتد، بغض النظر عن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تباشر وقفًا للأعمال والتصعيد سياسيًا في قطاع غزة، ودعت الفصائل الفلسطينية للإفراج عن الأسرى ووقف أعمال العنف في القطاع».

وتابع: «إسرائيل لم تكمل 100 عام في الإقليم، وهناك مخاوف حقيقية بالنسبة لها من أن تفقد كل إنجازاتها، موضحًا أن عدم وجود ردع لإسرائيل واستكمالها مسارها في العمليات غير صحيح، لأن إسرائيل تتعرض الآن لحملة دولية من الاعتراضات».