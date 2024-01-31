بعد قرارات محكمة العدل الدولية عن العدوان على غزة.. هل يتم اعتقال نتنياهو؟

خلال الفترة الأخيرة أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في القضية رقم 75 لسنة 2023، وهو ما يعد خطوة متطورة في هذا الملف، لإدانة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، على الأهالي في قطاع غزة.

كما يعتبر قرار محكمة العدل الدولية من أهم القرارات التي اتخذت في القضية الفلسطينية الفترة الأخيرة، إذ يتضمن توصيات متعددة أبرزها ضرورة منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف أعمال القصف والعنف الذي تسبب في استشهاد آلاف من الفلسطينيين معظمهم كان من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما تظل هناك تساؤلات كبيرة بشأن إمكانية تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتقال نتيجة تورط حكومته في هذه المجازر المنافية لحقوق الإنسان، في حالة تمت الموافقة على القرار.

هل يتم اعتقال «نتنياهو» بعد قرارات محكمة العدل الدولية؟

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حتى الآن كل ما صدر من محكمة العدل الدولية، هو عبارة عن توصيات وتدابير احترازية فقط ولكن لم يصدر قرارات مصيرية أخيرة، موضحا أن قرار اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا تختص به محكمة العدل، وإنما المحكمة الجنائية الدولية، هي المسؤولة عن إدانته بشكل مباشر من خلال تقديم العديد من المذكرات والدعاوى القضائية التي تطالب باعتقاله رسميًا.

وذكر الدكتور أيمن الرقب لـ«الوطن» أن هناك فارق كبير بين محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، فالأولى مختصة بالفصل بين الدول، بينما الأخيرة تهتم بالقضايا المتعلقة بالأفراد، ولكن في حالة تمت الموافقة على القرار التي تم إصداره مؤخرا، يمكن أن يقدم عدد كبير من الدول مستندات تدين فيها «نتنياهو» وبالتالي يصدر قرار بوقفه واعتقاله، ثم محاسبته على الجرائم التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

ماذا يحدث للحكومة الإسرائيلية في حالة تطبيق قرار محكمة العدل؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، في حديثه إلى «الوطن»، إن كل ما صدر حاليًا من محكمة العدل الدولية يعد مهما حتى يتم اتخاذ خطوات حقيقة لوقف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة أهالي قطاع غزة، وفي حالة الموافقة التامة على تلك التوصيات، سيأخذ الأمر مجرى مختلفا على الصعيد العسكري، إذ سيجرى إيقاف إطلاق النار ومنع أعمال القصف والغارات التي تواصل استهداف الوحدات السكنية في شتى الأماكن بالقطاع، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة كافة المسؤولين على الانتهاكات الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال.