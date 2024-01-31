سفير حياة كريمة: أنفقنا 800 مليار جنيه على مشروعات المبادرة في 450 ألف قرية

قال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن المبادرة من أهم المبادرات في عصر مصر الحديث، نظراً لما تقدمه من خدمات للمصريين قاطني الريف، خاصة فيما حققته من طفرة في البنية التحتية سواء من مشاريع الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

بناء الشخصية المصرية في حياة كريمة

أضاف «زمزم»، في ندوة منعقدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان «بناء الشخصية المصرية في حياة كريمة»، أنه جرى إنفاق نحو 800 مليار جنيه على 450 ألف قرية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة أوشكت على الانتهاء.

12 جامعة تكنولوجية منها الطاقة النووية

واستكمل: «أصبح لدينا الآن 12 جامعة تكنولوجية منها الطاقة النووية»، مشيراً إلى أن هناك طلبات من الدول الأوروبية لضم خريجي الجامعات التكنولوجية مثل توشيبا والسويدي للالتحاق بمصانعها كتقنيين وفنيين.

واختتم سفير حياة كريمة: «أتوقع خلال الـ10 سنوات المقبلة قدرتنا على امتلاك براند صنع في مصر»، مؤكداً أن الشخصية المصرية متفردة ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم بأكمله.