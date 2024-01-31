الصناعات المعدنية: 33 مليار جنيه إيرادات سنوية.. و20 مليارا لـ«التشييد والتعمير»

تُعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من كبرى الشركات القابضة فى قطاع الأعمال العام، حيث تعمل الشركة وفق وثيقة التأسيس من خلال تلبية احتياجات المجتمع الصناعى المصرى وإعطاء قيمة مضافة للخامات المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وكذلك تحقيق عوائد مالية جيدة للدولة، وتضم الشركة القابضة 15 شركة تابعة هى مصانع «النحاس المصرية، النصر لصناعة المطروقات، المصرية للسبائك الحديدية، النصر لصناعة المواسير الصلب، الدلتا للصلب، مصر للألومنيوم، المصرية للإنشاءات المعدنية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الإسكندرية للحراريات، النيل لصناعة وإصلاح السيارات، النصر للزجاج والبلور، النصر للتعدين، مصر لتجارة السيارات، النصر للسيارات».

ووفقاً لتقرير «قطاع الأعمال» تركز الحكومة على التحول للمركبات الكهربائية داخل شركة «النصر» للسيارات، لمواكبة الاتجاه العالمى نحو النقل الكهربائى وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والانبعاثات الحرارية، وجارٍ العمل على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة، وحسب التقرير الصادر عن الشركات القابضة للصناعات المعدنية، حقّقت الشركات التابعة لها إيرادات نشاط بقيمة 33.3 مليار جنيه العام الماضى بنسبة نمو 53%، مقارنة بالعام السابق عليه، وكذلك حقّقت الشركة صافى ربح 7.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 124% عن العام السابق له، فيما بلغت قيمة الصادرات الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نحو 14 مليار جنيه بمعدل نمو 113%.

وتُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحقّقت الشركة فى الربع الأول من العام المالى 2023 - 2024، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023 أرباحاً بلغت 1.63 مليار جنيه، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباحاً، مقارنة بالعام المالى السابق له، وارتفعت إيرادات «مصر للألومنيوم» بنسبة 72.6%، لتُسجل 5.99 مليار جنيه، وبالنسبة للشركة المصرية للسبائك الحديدية، حقّقت إيرادات خلال العام الماضى تقارب 2.2 مليار جنيه، فى حين ارتفعت أرباح الشركة المصرية للسبائك الحديدية عام 2023 لتبلغ نحو 821 مليون جنيه، بنسبة زيادة 152%، مقارنة بالعام السابق له، كما قامت شركة السبائك الحديدية بتصدير منتجات بـ1.8 مليار جنيه العام الماضى، أما شركة الإسكندرية للحراريات، وهى إحدى شركات «القابضة للصناعات المعدنية»، فوصلت إيرادات الشركة خلال عام 2022 - 2023 إلى 356 مليون جنيه بمعدل نمو 151%.

فى سياق متصل، تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التى تضم 10 شركات، إلى التكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات التشييد والتعمير فى الوطن العربى وأفريقيا، وحقّقت الشركة زيادة فى الإيرادات بنسبة 12%، لتصل إلى 20.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، ويبلغ حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالى 2023 - 2024، نحو 35 مليار جنيه، وفقاً لما أُعلن عنه عبر الموقع الرسمى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الشركات التابعة «النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، النصر للمبانى والإنشاءات، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، السد العالى للمشروعات الكهربائية، المعادى للتنمية والتعمير، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر العامة للإسكان والتعمير، المكتب العربى للاستشارات الهندسية».