«قطاع الأعمال»: التعاون مع وزارة النقل لإنتاج أتوبيسات صديقة للبيئة

أعلن الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، عن استمرار التطوير القائم منذ فترة بالنسبة لشركة النصر للسيارات، حيث تم التعاون مع وزارة النقل بشأن إنتاج العديد من الأتوبيسات الصديقة للبيئة، والغرض من ذلك العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية من أجل تصنيع سيارة نصف نقل بمكون محلي تصل النسبة الخاصة به إلى 60%.

حقيقة إنتاج شركة النصر سيارة كهربائية

كما أوضح الموقع الرسمي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد الفترة الحالية انتشارا لصورة سيارات كهربائية يدعي بعض الرواد أنها تابعة للوزارة، وهذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

منتجات شركة النصر للسيارات

وبالنسبة لتاريخ الشركة، فقد تأسست عام 1960، كما تبلغ المساحة الإجمالية للشركة حوالي 480000 متر مربع وتركز شركة النصر للسيارات على إنتاج وبيع سيارات الركوب بأنواعها وإنتاج الأجزاء المتنوعة الخاصة بالنقل والركوب، ومن ضمن ما أنتجته الشركة الأتوبيسات والعربات اللوري والجرارات الزراعية كما أنتجت سيارة نصر شاهين وسيارة نصر فلوريدا.