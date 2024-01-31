القطن والغزل: 50 مليار جنيه تكلفة التطوير.. وتصدير أول شحنة تجريبية من الغزول الجديدة

تسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، باعتبارها قاطرة صناعة الغزل والنسيج فى مصر، حيث وضعت الوزارة رؤية للارتقاء بمخرجات الشركة الإنتاجية، كذلك مساعدة الشركات التابعة للشركة الأم بتعديل هياكلها التمويلية، وحسب تقرير رسمى لوزارة قطاع الأعمال، تضم الشركة القابضة 9 شركات تابعة، هى «مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، الدقهلية للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج بالمحلة، مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، وجه قبلى للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر لتجارة وحليج الأقطان».

وتبلغ تكلفة خطة الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج، 50 مليار جنيه، وتم دمجها لتأسيس كيانات اقتصادية قوية، حيث تسعى الدولة لدمج 32 شركة قطن وغزل لتكون 8 شركات، وذلك من خلال دمج 23 شركة غزل ونسيج لتكون 7 شركات فقط، كذلك دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة، كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير محالج القطن وفقاً للتكنولوجيا الحديثة وتسعى مصر من خلال خطة تحديث مصانع الغزل والنسيج إلى زيادة صادرات الغزل والمنسوجات من التشغيل الكامل علاوة على تحديثها بأحدث الماكينات الإيطالية والسويسرية والألمانية، بما يمثل طفرة صناعية كبيرة وهو ما يتابعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم تشغيل مصنع «غزل 4» الجديد، كما تم تصدير أول شحنة من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلية بكمية 150 طناً تقريباً وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبى وإحلال واردات الخيوط الكومباكت من الخارج للخيوط الرفيعة، وتم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير فى دول تركيا وألمانيا والبرتغال والسعودية.

بدوره، قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ الدولة سعت لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تمت زراعة القطن قصير التيلة للعام الرابع على التوالى بمنطقة شرق العوينات، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 1250 فداناً، كما تمت زراعة الأقطان قصيرة التيلة للمرة الأولى خلال الموسم الحالى بمنطقة توشكى بنحو 250 فداناً للتخلص من تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، وأضاف: «على مستوى قطاع الصلب، تم تطوير مصنع الدلتا للصلب، حيث تم إحلال المصنع القديم الخاص بحديد التسليح والذى وصلت إنتاجيته إلى 46 ألف طن وتدشين مصنع جديد ينتج 500 ألف طن بيليت على مرحلتين، كما يجرى بناء مسبك صلب وزهر جديد تبلغ الطاقة الإنتاجية الخاصة به 10 أطنان سنوياً، وفى إطار تطوير مشروع شركة الصناعات الكيماوية المصرية، تم تدشين مصنع كيما 2 فى ديسمبر 2021، بطاقة إنتاجية تصل لـ1200 طن، باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه.