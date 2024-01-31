الصناعات الكيماوية: 9.9 مليار جنيه أرباح العام الماضي.. و5.6 مليار جنيه صادرات

تضم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدداً من الشركات التابعة وهى «سيناء للمنجنيز، المحاريث والهندسة، النصر لمنتجات الكاوتشوك - ناروبين، النقل والهندسة، النصر للأجهزة الكهربائية - نيازا، مطابع محرم الصناعية، مصر لصناعة الكيماويات، العامة لصناعة الورق - راكتا، الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، النصر للملاحات، الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية - سيجوارت، طنطا للكتان والزيوت»، وحسب تقرير وزارة قطاع الأعمال، تهدف الشركة القابضة إلى توفير منتجات خضراء تنافسية تحترم البيئة من خلال محفظة صناعات متنوعة وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين وتطبيق الحوكمة باستخدام أحدث أنظمة التشغيل الآلى، كما حققت الشركة أرباحاً وصلت إلى 9.9 مليار جنيه خلال العام الماضى، فيما ارتفعت الصادرات إلى نحو 5.6 مليار جنيه بحسب الموقع الرسمى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تركز الدولة خلال الفترة الحالية على إتمام التعاقد الخاص بمشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما، بمبلغ يصل إلى 250 مليون دولار، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، وحسب إحصائيات الوزارة، حققت شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرباحاً خلال العام الماضى وصلت إلى 207 ملايين جنيه مقابل 170 مليوناً فى العام السابق، وبالنسبة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك - ناروبين والتى تقوم بإنتاج الخراطيم والبروفيلات والمكبوسات ودواسات الأرضيات والسيارات وعلب البطاريات حققت صافى ربح خلال العام الماضى 1٫115 مليون جنيه، وإيرادات وصلت إلى 99.6 مليون جنيه مقابل 89.5 مليون فى العام السابق.

وبالنسبة لصافى أرباح شركة الشرقية - إيسترن كومبانى وصل خلال العام الماضى إلى 7.7 مليار جنيه، كما حققت فى يونيو 2023 إيرادات بقيمة 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 5% على أساس سنوى، بينما نجحت الشركة فى تحقيق إجمالى مبيعات خلال عام 2023 بقيمة 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوى، كما سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال عام 2022، وعن أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت أرباحاً خلال عام 2023 وصلت إلى نحو 546 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 130 مليون جنيه خلال عام 2022، أما إيرادات الشركة خلال عام فوصلت إلى 867 مليون جنيه مقابل 466.8 مليون فى العام السابق له.

من جانبه قال د. يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إنّ الرئيس السيسى يوجّه دائماً بمواصلة الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول دعم الاقتصاد بشكل غير مباشر، إذ إنّ الشركات مملوكة للدولة وبالتالى تعود بالنفع على العاملين فى تلك الشركات من خلال تحسين الدخل المالى الخاص بهم، وأضاف أن الهدف الثانى يتمثل فى أرباح الشركات التى تصب فى الموازنة العامة للدولة، ما يؤدى إلى دعم الموازنة، كما يؤثر تطوير شركات قطاع الأعمال العام على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة فى بعض الأنشطة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية وتحسين معيشة المواطن المصرى، وتحقيق معدل النمو الاقتصادى للدولة بشكل كبير.