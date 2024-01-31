«الإصلاح والنهضة»: اجتماع باريس أكد صحة الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشاركة مصر في اجتماع باريس، الذي ضم مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، يعد مؤشرا واضحا لحجم الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، وأن أي حلول للقضية الفلسطينية لا بد أن تمر عبر القاهرة.

الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية

أضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في بيان، أن المطالب التي خرجت عن اجتماع باريس في مجملها تحقق جانبا كبيرا من الرؤية المصرية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية الأحداث في غزة، وهو ما يؤكد بُعد النظر المصري وحكمة القيادة السياسية، خاصة أن الطرف الإسرائيلي بدأ الرضوخ أمام المطالب العادلة للشعب الفلسطيني التي تزعمت مصر الدفاع عنها وحشد الرأي العام لتبنيها منذ اليوم الأول.

صمود الشعب الفلسطيني

أشار إلى أنه بجانب صمود الشعب الفلسطيني ورفضه الانصياع حتى في ظل آلة القتل الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن السردية التي حرصت الدولة المصرية على صياغتها والدعوة إليها في كل المحافل الإقليمية والدولية كان له أكبر الأثر في تغيير مواقف ليس الشعوب الغربية فحسب وإنما بعض الحكومات أيضا.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن ما يحدث في غزة ليس معركة مؤقتة وإنما هي حرب طويلة أرادت إسرائيل منها جر المنطقة وفي مقدمتها مصر إلى صراع لن يستفيد منه سوى حكومة نتانياهو التي تحاول الإفلات من تهم الفساد التي تنتظرها إلا أن حكمة وحزم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفشلت ذلك المخطط.