وزير فلسطيني: الرئيس السيسي يقف ضد التهجير.. ونفتخر بجهوده في حماية قضيتنا

أكد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، أنه لا يمكن وصف فداحة المشهد في غزة أثناء الحرب والعدوان الإسرائيلي، موضحًا أن هذا القتل بهدف القتل والتدمير بهدف التدمير، وليس هناك هدف من تدمير وقتل المدنيين في قطاع غزة.

وأشار «زيارة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة «دي أم سي»، إلى أن القوات الإسرائيلية تسرق الآثار من قطاع غزة، وضحايا غزة ليسوا مجرد أرقام والوضع في غزة كارثي ويزداد صعوبة في ظل الطقس وانتشار الأوبئة، مؤكدًا أن المخطط واضح وهو تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو الهدف الأسمى لدى إسرائيل بجانب قتل القضية الفلسطينية.

وتابع: «نفتخر بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثمن جهوده في حماية القضية الفلسطينية وهي ما يعطينا أملا بعدم التهجير، ومصر تقف خطا منيعا في هذه المؤامرة وأن القضية الفلسطينية خط أحمر»، مشددًا أنهم يشعرون بأن مصر والأردن يقفون بجانب فلسطين، قائلًا: «نقدر تصريحات الرئيس المصري بشأن اعتبار القضية الفلسطينية أمن مصري».

وأوضح أن المساعدات تمنع من الجانب الإسرائيلي وليس مصر كما جاء في ادعاءات إسرائيل.