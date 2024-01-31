تحرير 20 محضرا لمنشآت غذائية لمخالفة الاشتراطات الصحية في بني سويف

حررت حملة من مكتب مراقبة الأغذية التابعة لإدارة سمسطا الصحية جنوب بني سويف، 20 محضرا، ضد منشآت غذائية، اليوم، وذلك لعدم الالتزام بالاشترطات الصحية اللازمة وعدم حمل شهادة صحية.

تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية في بني سويف

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، إدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية بقرى ومدن المحافظة.

حملة مكبرة على المنشآت الغذائية في سمسطا

وخلال حملة مكبرة من مكتب مراقبة الأغذية التابع لإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في بني سويف، بإشراف الدكتورة رشا خليفة مدير إدارة سمسطا الصحية، وقيادة الدكتور محمد جمال مدير الوقائي بالإدارة، على مجلس قروي مازوره في مركز سمسطا، لضبط المخالفات في المنشأت الغذائية، حيث تمكنت الحملة من تحرير 20 محضر متنوع وضبط 5 منشأت غذائية تدار بدون تصريح.

إعدام 56 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتبين أن الحملة تابعت 10 منشأت غذائية خلال حملتها، أعدمت خلالها، 56 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ما بين ملح وعجين وردة وخل.

كما تمكنت الحملة من تحرير 20 محضر جنحة صحية ما بين 16 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم استيفاء الأشتراطات الصحية اللازمة، وضبط 5 منشآت غذائية تدار بدون ترخيص.