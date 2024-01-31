تحرير 23 مخالفة في حملة تموينية ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، ضد عدد من التجار والجزارين والمخابز البلدية، خلال عدد من الحملات التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

تحرير 12 محضر لجزراين وتجار في حملات تموينية ببني سويف

وكشف وكيل وزارة التموين في بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، عن تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و7 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

تحرير 11 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

وأشار وكيل تموين بني سويف إلى أن الحملة تمكنت من تحرير 11 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، محضرين لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضرين لعدم صرف بون للمواطنين.

حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق

وأكد وكيل تموين بني سويف، عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز والمنشآت الغذائية، لضبط الأسواق ومواجهة جميع أشكال الغش والتلاعب، كذلك الالتزام بكل صور الإجراءات اللازمة.