تشميع مركز حضانات في حملة للعلاج الحر بـ«صحة بني سويف»

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، من ضبط مركز خاص للحضانات وبه غرف إقامة للأطفال ومجمع عيادات خاصة بداخل المركز، يدار بدون ترخيص.

تشميع مركز حضانات في بني سويف

وتمكنت حملة إدارة العلاج الحر التي جاءت تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، من تشميع المركز وعمل محضر إثبات حالة بالمخالفات.

عدم التزام المركز بالاشتراطات الصحية

وتبين من التقرير المبدئي للحملة أن المركز يدار بدون ترخيص، وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية المطلوبة، وجرى إحالة المحضر لجهة التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانب وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية.

حملة على المنشآت الصحية الخاصة في بني سويف

كان وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قد وجه بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطي، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.