مندوبة جنوب إفريقيا لدى مجلس الأمن: نبذل ما بوسعنا لمنع إبادة الفلسطينيين

قالت مندوبة جنوب إفريقيا لدى مجلس الأمن ماثو جوييني، إن قرار بعض الدول تعليق تمويلها لـ«أونروا» سيفاقم الوضع الإنساني المعقد للغاية في قطاع غزة، مؤكدة: «سنستمر في القيام بكل ما بوسعنا للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة ووضع حد للإبادة الجماعية ضده».

أضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نأمل أن تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية وألا تعرقل تنفيذها»، موضحة أنهم لجأوا إلى محكمة العدل الدولية للحصول على العدالة للشعب الفلسطيني.

وتابعت: «وفقا لقرار محكمة العدل الدولية فإنه يتعين على إسرائيل اتخاذ التدابير الممكنة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الوضع في غزة مدمر، وممارسات إسرائيل تمثل انتهاكا للقانون الدولي.