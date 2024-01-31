مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: إسرائيل تشن حربا من الفظائع ضد شعبنا في غزة

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل التي تثق بإفلاتها من العقاب تشن حربا من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة منذ 4 أشهر، ويجب وقف ذلك.

أضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دعيا إلى حماية المدنيين في قطاع غزة فضلا عن السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في كامل قطاع غزة، لكن ما زالت إسرائيل تستمر في استهدافهم وتواصل الاعتداءات الجماعية العشوائية.

وتابع بأن إسرائيل تستمر في فرض الحصار على القطاع والتسبب في مجاعة وخلق ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف الأطفال، مشددا على أن كلا من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دعيا إلى وقف التحريض على ارتكاب الفظائع، علاوة على مساءلة المسؤولين عن هذا التحريض.