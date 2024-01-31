خطة سرية تكشفها صحيفة عبرية لمستقبل غزة.. ومفاجأة في قرار «نتنياهو»

تعمل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالية على خطة سرية جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة خلال السنوات المقبلة، وهي خطة رغم سريتها، إلا أن صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، كشفت تفاصيلها في تقرير قامت بنشره.

وتتضمن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يوافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرحها رجال أعمال إسرائيليون بالاشتراك مع أطراف أمريكية، إلى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية تدير غزة بعد الحرب، وتشرف على المساعدات وتتحمل مسؤولية السكان المدنيين خلال الفترة الانتقالية.

المرحلة الثانية: تشكيل تحالف دولي يضم دولا عربية

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة، التركيز على تشكيل تحالف دولي يضم العديد من الدول العربية، ومن المقرر أن يكون جزءًا من اتفاق تطبيع إقليمي أوسع يدعم إنشاء سلطة فلسطينية جديدة، بحسب ما أكدته الصحيفة.

تسليم قطاع غزة إلى سلطة فلسطينية جديدة

ثم ستُنهي دولة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة العسكرية، وستسلم قطاع غزة إلى سلطة فلسطينية لا تضم أي جهات مرتبطة بالفصائل الفلسطينية، أو بالرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، لكن مع احتفاظ دولة الاحتلال الإسرائيلي بأحقية شن عمليات عسكرية وأمنية في غزة كما يحدث حاليًا في الضفة الغربية.

نتنياهو ينوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الخطة الجديدة تشترط إجراء إصلاحات واسعة داخل السلطة الفلسطينية لتتمكن من أداء عملها في الضفة، ووفقًا للصحيفة، في حال نجحت المبادرة فإن بنيامين نتنياهو ينوي في مدة تبدأ من عامين وحتى 4 أعوام، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.