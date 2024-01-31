معرض القاهرة للكتاب يختتم أسبوعه الأول بنحو 2.5 مليون زائر
كتب:
إلهام الكردوسي
09:50 م | الأربعاء 31 يناير 2024
معرض الكتاب
اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أسبوعه الأول، مُحققًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إذ وصل عدد زائريه اليوم الأربعاء، نحو 394.433 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن، إلى 2.388.231 زائرا.
وتُقام الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن «شخصية المعرض»، واسم الكاتب يعقوب الشاروني «شخصية معرض كتاب الطفل»، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبلّ، بمركز مصر للمعارض الدولية.