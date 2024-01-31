في معرض الكتاب.. خالد الصاوي يستعيد ذكريات طفولته وأول قصة حب

حضر اليوم الفنان خالد الصاوي، حفل توقيع كتابيه، اللذين قرر إعادة نشرهما بنسخ جديدة، والمشاركة بهما في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة حاليًا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأطلق خالد الصاوي كتابين «أوبريت الدرافيل»، و«نبي بلا أتباع»، وأقام لهم حفل توقيع اليوم داخل صالة 1 بالمعرض.

الصاوي: كنت طفلا شقيا

وتحدث الصاوي خلال حفل التوقيع عن طفولته، حيث كان طفلًا شقيًا للغاية، يشكو من أهله كثيرًا، حيث كان غير مُلتزم وغير محب للتعليم والدراسة وكان يهرب كثيرًا من المدرسة، ويدخل في قصص حب كثيرة من طرف واحد، ولا ينسى قصة أول حب له، وهو في المرحلة الابتدائية.

بداية مشواره مع الكتابة

وعن بدايته في تجربة الكتابة وحُب الشعر قال الصاوي إنه أخذ حب القراءة من والده الذي كان يحب كثيرًا القراءة للصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، وكان يمتلك والده مكتبة كبيرة في المنزل، وبدأ الصاوي قراءة أشعار بيرم التونسي والمتنبي في سن مبكرة، وكان يحب القراءة للشاعر الفلسطيني محمود درويش ونزار قباني، وهو في الصف الثاني الثانوي أطلق أول كتاب له، وأيضًا كان يحرج كثيرًا من أن يعرف أصدقاءه في المدرسة أنه يكتب حتى لا يتعرض للسخرية.