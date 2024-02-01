«مساء dmc» يعرض تفاصيل مأساة الطفلة هند المُحاصرة بدبابات الاحتلال الإسرائيلي

كشف بهاء حمادة، جد الطفلة الفلسطينية هند رجب، تفاصيل المأساة التي تعرضت لها، قائلًا: «في التاسعة صباحًا أول أمس الاثنين، وأثناء النزوح من مكان لآخر، ظهرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي أمام هند وليان ووالدي هند وأشقائها الثلاثة، وأطلقت الدبابات النار عليهم، واستشهدوا جميعًا، وبقيت ليان حمادة وهند محاصرتين بالرصاص والجثث».

دبابات الاحتلال الإسرائيلي أمام هند

وأضاف جد الطفلة هند، في مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه بعد محاولة اتصالات عديدة، ردت ليان البالغة من العمر 15 عامًا وكانت تبكي قائلة: «عمي قاعدين يطخوا علينا، ساعدونا، الدبابة بجواري ونحن في السيارة، أنا مصابة وبنزف»، وعلى الفور اتصلنا بالهلال الأحمر الفلسطيني، وأثناء الحديث مع ليان تم إطلاق الرصاص عليها، مما أدى لاستشهادها على الفور.

هند مصيرها مجهول حتى الآن

وتابع: «بعد اتصالات بحفيدتي هند ذات الـ6 أعوام، ردت وحاولنا أن نهدئ من روعها، ووصلت الإسعاف في الساعة السادسة أول أمس، وبعد ذلك انقطع الاتصال مع الطفلة وحتى هذه اللحظة وبعد مرور 48 ساعة بقى مصيرها مجهولا ولا نعرف أين هي».

وأكمل: «ناشدنا رؤساء الدول مساعدتنا لإنقاذ الطفلة هند، إن بقيت حية إلى هذه اللحظة».