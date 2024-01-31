أستاذ علوم سياسية: خطة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة في غزة «غير محسومة»

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن عزم هدم إسرائيل مبان في أطراف قطاع غزة لإنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد فكرة لاتزال مطروحة، لكنها لم تحسم، رغم كل ما يتردد على وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أن هناك خلافا كبيرا حول طبيعة هذه المنطقة إذا تمت، سواء كانت بعمق كيلومتر إلى كيلومترين، مما يعني تقليص مساحة القطاع بصورة كاملة.

المنطقة العازلة سيكون لها تأثيرات كبيرة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه من الواضح أن المنطقة العازلة سيكون لها تأثيرات كبيرة، لكنها بصفة مؤقتة، وفقاً لما هو معلن من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

المنطقة ضمن ترتيبات في عمق القطاع

وأشار إلى أنه في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يتبين أن هذه المنطقة ستكون ضمن ترتيبات أخرى في عمق القطاع، سواء بالنسبة للبلوكات أو الكانتونات التي قد تشطر القطاع من منطقة الشمال إلى منطقة الجنوب، وإقامة مناطق آمنة، بعضها سيكون لفترة مؤقتة، والبعض الآخر سيكون بشكل دائم.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن جزءاً من هذه الخطة ما يجري طرحه الآن، بهدف جس نبض الأطراف الدولية فيما يتردد بشأن العودة إلى غزة، وهو المؤتمر الذي عقد خلال الأيام الأخيرة، والذي حظي بجدال كبير داخل إسرائيل من عودة المستوطنين والاستيطان، وكل هذه الأفكار ذات طابع أيديولوجي، من الصعوبة أن تتحقق الآن بصرف النظر عما تقوله حكومة الاحتلال الإسرائيلي.