معرض الكتاب يستقبل 120 شابا من المحافظات الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر»

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، غدا، 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر»، المقام برعاية نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شباب المحافظات الحدودية في قصر ثقافة روض الفرج

واستمرت اليوم بقصر ثقافة روض الفرج، فعاليات الورش الفنية والحرفية المتنوعة بالملتقى الذي يستضيف شباب 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان مع شباب محافظة القاهرة.

وتنوعت الورش الفنية التي يقدمها نخبة من المتخصصيين والأكاديميين بين «الجلود الطبيعة، الأركت، الخيامية، الطرق على النحاس، النحت على الصدف، الحلي والإكسسوارات، الرسوم المتحركة، الأداء المسرحي، تصميم الأزياء، التصوير، الديكوباج»، التي تهدف من خلالها الهيئة، إلى رعاية مواهب شباب المحافظات الحدودية وتنميتها.

وجرى تنفيذ البروفة «الجنرال» للعرض المسرحي الذي سيعرض في حفل الختام بعد غد الجمعة بالقصر، بعنوان «فيها حاجة حلوة» للمخرج محمد صابر.

ملتقى أهل مصر

ويقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.