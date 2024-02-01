فيتامين «أ» يحارب السرطان ومهم للجهاز المناعي.. ماذا تأكل لتحصل عليه؟

فيتامين أ يعتبر أحد العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الإنسان، حيث يلعب دوراً حاسماً في دعم نظام المناعة وصحة العيون، ويعزز من نمو الأنسجة والعظام، كما يساهم في حفظ صحة الجلد والأغشية المخاطية، ويعتبر استهلاك الكميات المناسبة من فيتامين أ ضرورياً للحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية والوقاية من الأمراض.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن أهمية فيتامين أ، والأطعمة التي تحتوي عليه.

فوائد فيتامين «أ» للصحة

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية أن فيتامين «أ» يساعد في النمو ويساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومهم في الصحة الإنجابية وذات أهمية في الرؤية، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، والحصول على كمية كافية منه يساعد على علاج مرض السكري، كما أن هناك ارتباطًا بين انخفاض الإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان القولون بتناول كمية كافية من فيتامين أ، كما يعزز إنتاج الزيوت الطبيعية في الجسم.

أضرار نقص فيتامين «أ» في الجسم

وأشارت المديرية إلى أن نقص فيتامين أ في الجسم يؤدي إلى تساقط الشعر ومشاكل في الجلد وجفاف في العين وعشا ليلي، وزيادة فرص العدوى، وتأخر النمو لدى الأطفال ومشاكل الخصوبة. وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

أبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ

وأوضح أن الأطعمة التي تحتوي غي فيتامين أ هي: «الكبدة المطبوخة، والسمك الماكريل وسمك السالمون والتونة والجبنة الشيدر والبيض ومحار البحر، والبطاطا والجزر والفلفل الأحمر والسبانخ المطبوخة والمانجو والبابايا والكانتلوب والبطيخ والحروب فروت والجوافة والبرقوق، والبقوليات خاصة العدس والفاصوليا».